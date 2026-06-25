Компания Apple без предупреждения удалила приложения VK из App Store Apple удалила "VK Видео", "VK Музыку", "VK Мессенджер" и "Дзен" из App Store

Москва25 июн Вести.Apple удалила из App Store ряд приложений VK без предупреждений в одностороннем порядке, сообщается в пресс-релизе VK.

Уточняется, что приложения "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер" и "Дзен" недоступны для скачивания и обновления на устройствах Apple.

Компания Apple удалила приложения VK из App Store. Приложения Группы VK недоступны для скачивания и обновления на устройствах Apple говорится в сообщении

В компании подчеркнули, что VK никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках, что подтверждают многочисленные заключения международных и американских юристов.

Тем не менее, Apple без предупреждений в одностороннем порядке удалила приложения VK. Своими действиями Apple ограничивает российских пользователей в доступе к востребованным сервисам, которыми ежедневно пользуются десятки миллионов [человек] отметили в пресс-релизе

Действия Apple, как уточняется, приведут к тому, что пользователи не будут получать push-уведомления. В компании такое решение сочли ничем не мотивированным и неприемлемым по отношению к российским пользователям.

4 июня Apple исключила приложение MAX из магазина App Store, ограничив доступ к сервису более чем для 20 миллионов пользователей устройств на iOS. В корпорации заявили, что мессенджер был удален из магазина приложений "в соответствии с правилами соблюдения санкций", при этом не уточнили, какие именно ограничения стали причиной удаления российского приложения.