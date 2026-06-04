Apple без объяснений отключила и удалила MAX из своего магазина, сообщил Шадаев Шадаев: Apple удалила MAX из App Store без объяснений

Москва4 июн Вести.Компания Apple исключила приложение MAX из магазина App Store, ограничив доступ к сервису более чем для 20 миллионов пользователей устройств на iOS. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на полях ПМЭФ-2026.

По словам министра, Россия не получила от Apple никаких разъяснений относительно причин удаления приложения. Он отметил, что решение затронуло значительную часть аудитории сервиса.

Компания Apple отключает приложение MAX, убирает его из App Store. У нас нет никаких на эту тему объяснений, пояснений сказал Шадаев

Глава Минцифры сообщил, что ежедневная аудитория приложения превышает 60 миллионов человек. При этом около 25–30% пользователей используют устройства на платформе iOS.