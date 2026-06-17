Пользователи iOS снова могут включить уведомления в MAX В iOS найден способ настроить уведомления в мессенджере MAX

Москва17 июн Вести.У мессенджера MAX появилась версия для браузеров мобильных устройств. Пользователи iPhone могут получать через нее уведомления, которые оказались отключены на iOS после удаления программы из каталога App Store.

Веб-версия MAX располагается по адресу web.max.ru. Для доступа к ней пользователь должен ввести номер телефона и получить код для авторизации.

Уведомления на iOS в таком виде будут работать, если в браузере Safari нажать на три точки в нижней части экрана, выбрать "Поделиться", далее "Показать больше" и "Добавить на экран "Домой". После последующей авторизации в MAX нужно выбрать во всплывающем окне возможность получать уведомления о новых сообщениях.

Ранее сообщалось, что компания Apple удалила приложение MAX из магазина App Store, ограничив доступ к сервису более чем для 20 миллионов пользователей устройств на iOS.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев Минцифры сообщил, что ведутся переговоры с американской Apple по поводу восстановления приложения MAX в App Store.