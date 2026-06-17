Москва17 июнВести.У мессенджера MAX появилась версия для браузеров мобильных устройств. Пользователи iPhone могут получать через нее уведомления, которые оказались отключены на iOS после удаления программы из каталога App Store.
Веб-версия MAX располагается по адресу web.max.ru. Для доступа к ней пользователь должен ввести номер телефона и получить код для авторизации.
Уведомления на iOS в таком виде будут работать, если в браузере Safari нажать на три точки в нижней части экрана, выбрать "Поделиться", далее "Показать больше" и "Добавить на экран "Домой". После последующей авторизации в MAX нужно выбрать во всплывающем окне возможность получать уведомления о новых сообщениях.
Ранее сообщалось, что компания Apple удалила приложение MAX из магазина App Store, ограничив доступ к сервису более чем для 20 миллионов пользователей устройств на iOS.
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев Минцифры сообщил, что ведутся переговоры с американской Apple по поводу восстановления приложения MAX в App Store.