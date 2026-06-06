В MAX опровергли блокировку устаревшей версии приложения на iPhone

В MAX назвали фейком блокировку устаревшей версии мессенджера на iPhone В MAX опровергли блокировку устаревшей версии приложения на iPhone

Москва6 июн Вести.Скриншоты о блокировке устаревшей версии MAX на iPhone, распространяемые в соцсетях, являются фейком. Об этом заявили в пресс-службе национального мессенджера в беседе с изданием "Подъем".

Ранее в новостных каналах распространились публикации со скриншотами о невозможности зайти в свой аккаунт из-за устаревшей версии приложения. Утверждалось, что разработчик оставил обязательные обновления, запустить которые не получается, поскольку из App Store мессенджер был удален.

Картинка, распространяемая в каналах, – фейк, МАХ не использует такой формат уже более полугода заявили в пресс-службе MAX

Там уточнили, что мессенджер все также стабильно работает на iPhone.

Ранее стало известно, что корпорация Apple удалила MAX из магазина приложений в связи с необходимостью соблюдать санкционные требования, которые, однако, не назвала.

В кулуарах ПМЭФ-2026 глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство ведет переговоры с Apple по поводу восстановления национального мессенджера в App Store.