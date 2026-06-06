Москва6 июнВести.Скриншоты о блокировке устаревшей версии MAX на iPhone, распространяемые в соцсетях, являются фейком. Об этом заявили в пресс-службе национального мессенджера в беседе с изданием "Подъем".
Ранее в новостных каналах распространились публикации со скриншотами о невозможности зайти в свой аккаунт из-за устаревшей версии приложения. Утверждалось, что разработчик оставил обязательные обновления, запустить которые не получается, поскольку из App Store мессенджер был удален.
Картинка, распространяемая в каналах, – фейк, МАХ не использует такой формат уже более полугодазаявили в пресс-службе MAX
Там уточнили, что мессенджер все также стабильно работает на iPhone.
Ранее стало известно, что корпорация Apple удалила MAX из магазина приложений в связи с необходимостью соблюдать санкционные требования, которые, однако, не назвала.
В кулуарах ПМЭФ-2026 глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство ведет переговоры с Apple по поводу восстановления национального мессенджера в App Store.