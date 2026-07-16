Мессенджер MAX удалили из Google Play Приложение мессенджера MAX недоступно в Google Play

Москва16 июл Вести.Приложение национального мессенджера MAX больше нельзя скачать в цифровом магазине для Android Google Play.

При вводе и поиске приложения высвечиваются иконки других социальных сетей и мессенджеров.

В начале июня MAX пропал из App Store. Объяснения причин удаления от Apple не последовало – корпорация сослалась лишь на необходимость соблюдать санкционные требования.

Ранее санкции ввели против российской компании VK. Она управляет приложениями и соцсетью "Вконтакте" и выступает в роли материнской компании ООО "Коммуникационная платформа", которое занималось разработкой MAX.