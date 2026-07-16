Москва16 июлВести.Приложение национального мессенджера MAX больше нельзя скачать в цифровом магазине для Android Google Play.
При вводе и поиске приложения высвечиваются иконки других социальных сетей и мессенджеров.
В начале июня MAX пропал из App Store. Объяснения причин удаления от Apple не последовало – корпорация сослалась лишь на необходимость соблюдать санкционные требования.
Ранее санкции ввели против российской компании VK. Она управляет приложениями и соцсетью "Вконтакте" и выступает в роли материнской компании ООО "Коммуникационная платформа", которое занималось разработкой MAX.