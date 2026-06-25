Песков: удаление приложений из App Store поднимает вопрос о надежности Apple Песков: удаление приложений из AppStore ставит под вопрос надежность Apple

Москва25 июн Вести.Удаление российских приложений из App Store вызывает вопросы к надежности компании Apple как поставщика коммерческих услуг, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, случаи удаления российских сервисов из магазина приложений Apple происходят не впервые. Он напомнил, что ранее из российского сегмента App Store были удалены несколько отечественных приложений, в том числе мессенджер MAX.

Песков подчеркнул, что подобные действия ставят вопрос о степени надежности платформы и уровне доверия к ней со стороны пользователей и разработчиков.

Безусловно, это ставит вопрос о надежности этого сервиса и о том, насколько можно ему доверять, как поставщику коммерческих услуг заключил Песков

При этом официальный представитель Кремля отметил, что российские ведомства вступят в контакт с Apple, прежде чем принимать решение о реакции на удаление приложений.

Ранее Apple удалила из App Store ряд приложений VK без предупреждений в одностороннем порядке. Согласно пресс-релизу VK, приложения "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер" и "Дзен" недоступны для скачивания и обновления на устройствах Apple.