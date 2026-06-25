Захарова: удаление российских приложений из App Store не сможет их изолировать

МИД: действия Apple не смогут изолировать российские цифровые сервисы Захарова: удаление российских приложений из App Store не сможет их изолировать

Москва25 июн Вести.Удаление приложений VK из App Store не повлияет на их доступность, но еще раз показывает истинную цену "свободы слова" на Западе, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Ранее из магазина приложений App Store исчезли сервисы экосистемы VK, включая "VK Видео", "VK Музыку", "VK Мессенджер", "Одноклассники", "Дзен", а также основное приложение VK.

...Подобные шаги не смогут изолировать российские цифровые сервисы. Но они еще раз продемонстрируют всему миру истинную цену западных деклараций о свободе слова, об открытом Интернете и словах человека сказала Захарова

Она добавила, что Apple таким образом добивается отказа людей от использования ее продукции в пользу более открытых и демократичных платформ.

Значительная часть IT-инфраструктуры на Западе стала "инструментом давления, цензуры и продвижения политической повестки такого диктаторского порядка", полагает Захарова.

Ранее Захарова отмечала, что магазин приложений App Store заблокировал российские приложения без предупреждений и претензий, в одностороннем порядке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что российские профильные ведомства намерены связаться с Apple для получения разъяснений.