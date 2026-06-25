В Apple назвали причину удаления приложений VK из App Store BBC: Apple объяснила санкциями удаление приложений VK из App Store

Москва25 июн Вести.Американская корпорация Apple заявила, что удалила приложения VK из App Store из-за санкций. Соответствующее заявление, как пишет "Лента.ру", представители корпорции сделали в комментарии Русской службе "Би-би-си"* (* - в 2022 году Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту данного издания).

В материале сказано, что Apple заявила о соблюдении ею законов юрисдикций, в которых она работает.

При этом корпорация не уточнила, о каких именно санкциях в отношении России идет речь пишет "Лента.ру"

Вместе с тем медиаменеджер, бывший пресс-секретарь Павла Дурова Георгий Лобушкин отмечал, что компании VK нет в санкционных списках Соединенных Штатов.

25 июня сообщалось, что Apple без предупреждений и в одностороннем порядке удалила из App Store ряд приложений VK. В Кремле уже прокомментировали такой шаг, заявив, что он поднимает вопросы к надежности компании Apple как поставщика коммерческих услуг.