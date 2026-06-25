Эксперт Букштейн назвал удаление приложений VK терроризмом и местью от Apple Эксперт Букштейн: удаление приложений VK означает конец эры Apple в России

Москва25 июн Вести.Шеф-редактор портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн в эфире "Радио "Комсомольская правда" назвал удаление компанией Apple приложений российской группы VK из AppStore беспрецедентным произволом, который означает конец эры американской корпорации в России.

Apple удалила из своего магазина приложений пакет отечественных сервисов: "VK", "VK Музыка", "VK Видео", "VK Мессенджер", "Одноклассники", Mail.ru, "Дзен", Skillbox и другие продукты группы VK. При этом компания не привела никаких юридических обоснований — холдинг не находится под санкциями США.

Это самое настоящее цифровое пиратство, терроризм. Никаких юридических причин нет, это просто геополитическая месть заявил он

По его словам, Apple, чья капитализация в десятки раз превышает бюджет России, позволяет себе игнорировать любые нормы и законы.

Такое поведение означает конец эры Apple в России резюмировал Букштейн

В Министерстве цифрового развития официально подтвердили политическую подоплеку решения, так как ведомство "не получило от компании Apple аргументированной позиции о наличии санкционных требований". Более того, даже американские юристы, привлеченные к анализу ситуации, не нашли правовых оснований для блокировки.

В Кремле также дали оценку действиям корпорации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение Apple подрывает доверие к компании. В Госдуме происходящее назвали образцом недобросовестной конкуренции.