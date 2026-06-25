Социолог Романов рассказал, кто давит на Apple для удаления приложений РФ

Эксперт рассказал, кто давит на Apple для удаления российских приложений Социолог Романов рассказал, кто давит на Apple для удаления приложений РФ

Москва25 июн Вести.На Apple давит общественно-политическое мнение западного истеблишмента — это одна из причин, по которой удаляются российские платформы из App Store. Такое мнение озвучил ИС "Вести" социолог, политический консультант, автор Telegram-канала "Балтийский чай" Роман Романов.

По его мнению, американская корпорация избирательна в плане выбора стран, где она готова учитывать законы: принимает европейские условия, но не готова к российским.

На современном Западе сформулировано и сформировано некоторое предубеждение относительно России и России в том виде, в какой она сейчас является. То есть сотрудничать с Россией в большинстве форм как бы осуждается западной общественностью и истеблишментом. Apple, конечно же, это так или иначе учитывает… Это вот такое невидимое общественно-политическое мнение, которое на них давит пояснил Романов

Эксперт считает, что корпорация не совсем честна в заверениях о своей независимости.

Глобальные транснациональные корпорации типа Apple давно уже переплелись разного рода кадровыми, иногда даже родственными связями с политиками своих и сопредельных стран добавил он

По словам Романова, решение об удалении приложений было принято не за один день

25 июня стало известно, что Apple без предупреждения удалила приложения VK из App Store. Позднее корпорация объяснила это санкциями. Вместе с тем медиаменеджер, бывший пресс-секретарь Павла Дурова Георгий Лобушкин заявил, что VK нет в санкционных списках Соединенных Штатов.