Москва25 июн Вести.Американская корпорация Apple совершила очередной акт цифрового произвола, в одностороннем порядке удалив из своего магазина приложения группы VK, отметила в канале в MAX уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Это решение было принято самой компанией, а не продиктовано требованиями закона или санкционными ограничениями — холдинг никогда не фигурировал в санкционных списках США, напомнила Лантратова. Данный шаг — не что иное, как осознанное давление на российских пользователей.

Нам пытаются диктовать, какими приложениями пользоваться. Что читать и писать, загоняя в узкий коридор американских сервисов. Руководство Apple пытается ограничить своих пользователей. Запретить пользоваться российскими приложениями, которые обеспечивают цифровой суверенитет отметила омбудсмен

По словам Лантратовой, iPhone в кармане россиянина больше не является его личной собственностью, а обладает человеком.

По мановению руки из-за океана устройство может превратиться в бесполезный "кирпич" без судов и объяснений написала она

Это не первый случай, напомнила Лантратова. Ранее Apple уже пыталась блокировать национальный мессенджер, приложения банков, РЖД и Аэрофлота — все, чем россияне пользуются ежедневно. Как отмечает омбудсмен, компания давно перешла из плоскости бизнеса в политику, и эксперты предупреждали об этом еще пять лет назад. Сегодня мы видим это собственными глазами, добавила она.

Однако русская смекалка не раз находила обходные пути, и сейчас российские IT-специалисты наверняка предложат решение, заключила Лантратова. Но самый надежный способ, по ее словам, все же найти альтернативу самому iPhone, постепенно замещая иностранные устройства на отечественные аналоги.