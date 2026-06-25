В СПЧ высказались об удалении VK из App Store: людей лишают прав Член СПЧ Сидоренко назвала удаление VK из App Store "цифровым террором"

Москва25 июн Вести.Решение американской корпорации Apple удалить приложения VK из App Store представляет собой пример цифрового террора, людей лишают фундаментальных прав, в том числе на доступ к общению и медицине. Об этом заявила член Совета по правам человека (СПЧ), глава АНО "Белый интернет" Элина Сидоренко, ее слова приводят в канале СПЧ в МАХ.

По заявлению Сидоренко, решение Apple - не случайность, а часть продуманной антироссийской политики западных IT-гигантов. Сидоренко подчеркнула, что соцсеть VK, попавшая под удар, никогда не была в санкционных списках. Это переводит конфликт из области формальных ограничений в плоскость дискриминации по ценностному признаку, считает она.

Член СПЧ выразила уверенность в том, что когда доступ к общению, деньгам и медицине "ставят в зависимость от политической погоды на Западе", то это является посягательством на основы жизни людей.

По сути, это цифровой террор: людей лишают фундаментальных прав без суда и следствия сказала Сидоренко

Согласно ее заявлению, тот факт, что корпорация Apple не предъявила никаких претензий к правилам VK, только подтверждает, что решение принято "по принципу".

Вместе с тем она заявила, что Россия, заранее предвидя неизбежность подобного давления, уже сформировала собственную инфраструктуру: сервисы, магазины приложений, цифровую экосистему.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что Apple совершила акт цифрового произвола, в одностороннем порядке удалив из своего магазина приложения группы VK.

25 июня в VK сообщили, что Apple без предупреждений и в одностороннем порядке удалила из App Store ряд приложений: "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер" и "Дзен".