Москва25 июнВести.Решение американской корпорации Apple удалить приложения VK из App Store представляет собой пример цифрового террора, людей лишают фундаментальных прав, в том числе на доступ к общению и медицине. Об этом заявила член Совета по правам человека (СПЧ), глава АНО "Белый интернет" Элина Сидоренко, ее слова приводят в канале СПЧ в МАХ.
По заявлению Сидоренко, решение Apple - не случайность, а часть продуманной антироссийской политики западных IT-гигантов. Сидоренко подчеркнула, что соцсеть VK, попавшая под удар, никогда не была в санкционных списках. Это переводит конфликт из области формальных ограничений в плоскость дискриминации по ценностному признаку, считает она.
Член СПЧ выразила уверенность в том, что когда доступ к общению, деньгам и медицине "ставят в зависимость от политической погоды на Западе", то это является посягательством на основы жизни людей.
По сути, это цифровой террор: людей лишают фундаментальных прав без суда и следствиясказала Сидоренко
Согласно ее заявлению, тот факт, что корпорация Apple не предъявила никаких претензий к правилам VK, только подтверждает, что решение принято "по принципу".
Вместе с тем она заявила, что Россия, заранее предвидя неизбежность подобного давления, уже сформировала собственную инфраструктуру: сервисы, магазины приложений, цифровую экосистему.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что Apple совершила акт цифрового произвола, в одностороннем порядке удалив из своего магазина приложения группы VK.
25 июня в VK сообщили, что Apple без предупреждений и в одностороннем порядке удалила из App Store ряд приложений: "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер" и "Дзен".