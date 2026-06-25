Депутат Немкин раскритиковали Apple за удаление сервисов VK из App Store Депутат Немкин назвал удаление сервисов VK из App Store цифровой дискриминацией

Москва25 июн Вести.Удаление приложений VK из магазина App Store является проявлением цифровой дискриминации российских пользователей. Такое мнение в беседе с RT высказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.

По словам депутата, особое внимание привлекает тот факт, что компания VK не находится под международными санкциями и не включена в санкционные списки, однако ее сервисы были удалены из магазина приложений Apple.

Немкин заявил, что подобные решения затрагивают интересы миллионов пользователей, ограничивая доступ к привычным сервисам связи, общения, получения информации и цифровых услуг.

По мнению парламентария, речь идет не об отдельных случаях, а о последовательной политике в отношении российского цифрового пространства. Он напомнил, что ранее ограничения коснулись банковских приложений и ряда государственных сервисов.

Депутат также выразил мнение, что действия Apple демонстрируют зависимость пользователей от решений крупных зарубежных технологических корпораций, которые способны самостоятельно определять доступность тех или иных цифровых продуктов на своих платформах.

На этом фоне Немкин подчеркнул важность развития цифрового суверенитета и собственных технологических решений. По его словам, за последние годы в России была сформирована развитая экосистема отечественных цифровых сервисов, включая социальные сети, видеоплатформы, маркетплейсы, финансовые и государственные онлайн-сервисы.

Парламентарий выразил уверенность, что ситуация с удалением приложений не ослабит позиции российских платформ, а, напротив, может способствовать дальнейшему развитию национальных цифровых продуктов и укреплению доверия пользователей к отечественным сервисам.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, указал, что российские профильные ведомства намерены связаться с Apple для получения разъяснений по поводу удаления из App Store сервисов VK.