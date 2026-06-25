Депутат Боярский о действиях Apple: это как коты гадят в тапки Депутат Боярский: Apple поступила так, как коты гадят в тапки

Москва25 июн Вести.Удалив приложения VK из магазина App Store, компания Apple поступила несолидно и очень недостойно, считает председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. В комментарии для "Соловьёв Live" депутат сравнил это с поведением котов, гадящих в тапки, сообщает ИС "Вести".

По заявлению компании VK, Apple удалила из App Store ряд ее приложений без предупреждений и в одностороннем порядке. Приложения "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер" и "Дзен" теперь недоступны для скачивания и обновления на устройствах Apple.

Знаете, это как коты гадят в тапки - вот так вот поступила компания Apple. Очень несолидно, очень недостойно такой крупной корпорации сказал Боярский

Он также высказал версию, что компанию Apple вынуждают заниматься политикой.

Я думаю, что с помощью компании Apple занимаются политикой. Убежден, что акционеры этой компании сами не рады, что их кураторы, скажем так, в Вашингтоне вынуждают их применять такие нерыночные, неправовые механизмы, что, конечно, бросает колоссальную тень на их репутацию и по всему миру. Ведь сегодня это Россия, а завтра это может быть любая другая страна с любыми другими последствиями подчеркнул Боярский

По его мнению, аппараты от Apple вполне можно заменить смартфонами на операционной системе Android, выбор которых, по его словам, сейчас просто "космический".

Мы какое-то время будем по инерции, наверное, пользоваться iPhone с приложениями без обновлений, а потом каждый сделает для себя выбор. iPhone осенью обычно меняются? Не каждый может себе позволить в гонке за последним iPhone приобрести аппарат, цены на них уже заоблачные. А гораздо более широкий выбор смартфонов на базе Android, и там совершенно космический выбор - и с точки зрения технологий, с точки зрения функционала внутри отметил Боярский

Ранее автор ИС "Вести" Андрей Медведев назвал удаление приложений VK из App Store одним из элементов психологической войны против РФ.