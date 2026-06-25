Москва25 июн Вести.Удаление приложений VK из App Store – это политически мотивированное решение. Об этом заявило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в своем канале в мессенджере MAX.

Минцифры считает удаление приложений VK из AppStore политически мотивированным решением говорится в публикации

Отмечается, что ведомство не смогло добиться от Apple аргументированной позиции по поводу удаления приложений VK. На основе полученных заключений, в том числе со стороны американских юридических фирм, министерство пришло к выводу, что веских оснований для этого у корпорации не было.

Компания Apple полностью игнорирует социально значимые функции удаленных из App Store приложений, которые используются для информирования, коммуникации и образования российских граждан, в том числе для предупреждения граждан о рисках ЧС и происшествий подчеркнули в Минцифры

Также в министерстве заявили, что считают удаление российских приложений проявлением недобросовестной конкуренции, которая связана с защитой интересов зарубежных платформ. Сама корпорация Apple при этом отказывается выполнять требования законодательства России о предустановке российского магазина приложений на своих устройствах.

Сообщается, что Минцифры уже обратилось в ФАС с просьбой оперативно рассмотреть этот инцидент.