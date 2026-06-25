Москва25 июн Вести.Решением удалить приложения VK и MAX, Apple хочет лишить россиян средств для коммуникации без просушки иностранных спецслужб. Такое мнение озвучил ИС "Вести" юрист и правозащитник Александр Холодов.

Действия Apple, по его словам, мотивированы политикой.

Это политическое решение принимается в совокупности: пропал сначала MAX, например, из App Store, а теперь пропадает VK, потому что это различные способы общаться гражданам России друг с другом без какой-то цензуры, без прослушки со стороны различных американских… Им не нравится, и они таким образом пытаются выдавить пользователей в тот же WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ - прим. ред.) считает Холодов

Он напомнил, что компания соблюдает законы США, а когда монетизация в App Store стала заметно сложнее, то компания начала полностью игнорировать юрисдикцию РФ.

У компании уже какие-то юридические козыри стали более главными, чем экономические: раз нет денег, тогда будем вам все отключать, как бы таким образом вас наказывать. Конечно, здесь это не экономика, это в чистом виде политика. И вряд ли компания такие решения могла бы принимать, не советуясь с правительством Америки, не советуясь с теми людьми, которые так курируют, может быть, даже с американскими спецслужбами предположил юрист

Компания Apple без предупреждения удалила приложения VK из App Store. Американская корпорация уже объяснила причину удаления.