Москва25 июн Вести.Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (SHAMAN) в беседе прокомментировал решение Apple удалить из App Store все приложения холдинга VK. Он расценил это как попытку заглушить голос россиян и лишить их возможности быть услышанными.

25 июня сервисы VK исчезли из магазина приложений Apple. В компании подтвердили факт блокировки, заявив, что она произошла без предварительных уведомлений и в одностороннем порядке.

В современном мире есть 2 фронта. На одном слышны выстрелы, а на другом пытаются заглушить главное оружие человека — голос. На протяжении нескольких лет враги блокируют нам аккаунты на видеоплатформах, ограничивают доступ к российским приложениям, а сегодня под удар попала одна из крупнейших технологических корпораций — VK сказал артист РИА Новости

Он также отметил, что России запрещают выступать с национальным флагом на международной арене: "Проще говоря, делают все, чтобы мы замолчали. Но мы не сдаемся!"

SHAMAN напомнил, что подобное уже случалось ранее. Так, в 2024 году YouTube заблокировал каналы многих российских исполнителей, включая его самого, Григория Лепса и Олега Газманова. В тот период артист провел митинг-концерт у посольства США в Москве, собрав несколько тысяч человек.