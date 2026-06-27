Москва27 июнВести.Россия стоит применить ответные меры к американской корпорации Apple, которая удалила из магазина App Store российские приложения. Такое мнение выразил в комментарии РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
25 июня стало известно, что Apple без предупреждения и в одностороннем порядке удалила из App Store приложения VK. Корпорация объяснила это санкциями, однако бывший пресс-секретарь Павла Дурова Георгий Лобушкин заявил, что VK нет в санкционных списках США.
Шеремет в комментарии журналистам заявил, что Россия должна противодействовать угрозам, в том числе поступающим "по линии информационной безопасности" и интернета.
Считаю, что нам стоит применить ответные меры к компании Apple за удаление российских приложений, если там не осознают и не признают ошибочность своей политикипривел свое мнение депутат
Шеремет также сказал, что действия Apple в отношении России на сегодняшний день являются крайне политизированными.