Минцифры обратилось в ФАС с жалобой на действия Apple Минцифры направило жалобу на Apple в ФАС

Москва25 июн Вести.Минцифры России направило в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалобу на американскую корпорацию Apple из-за невыполнения требований российского законодательства. Об этом сообщили в ведомстве.

Компания не выполняет прямые требования законодательства о реализации окна выбора по умолчанию поисковой системы и предустановки российского магазина приложений на своих устройствах сообщается в заявлении министерства на его странице в VK

Минцифры попросило ФАС оперативно рассмотреть эти факты.

Первый зампред комитета Госдумы по информационным технологиям Антон Горелкин назвал удаление российских приложений из App Store элементом информационной войны против России. По мнению Горелкина, непоследовательные действия Apple могут подорвать доверие российских пользователей к компании.

Ранее в пресс-службе VK сообщили, что приложения "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер" и "Дзен" стали недоступны для скачивания и обновления на устройствах Apple. В компании заявили, что приложения были удалены без предупреждения и в одностороннем порядке. В VK назвали такие действия американской корпорации необоснованными и неприемлемыми по отношению к российским пользователям.