Москва1 июл Вести.Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждение американской компании Apple, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ФАС заявили, что Apple до 15 июля должна устранить дискриминационные условия для отечественных поисковых систем, а также исполнить требования о предустановке российского программного обеспечения на устройствах с операционной системой iOS.

ФАС выдала предупреждение Apple. Компании необходимо устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке отечественного программного обеспечения на устройствах с iOS говорится в сообщении ведомства

Предупреждение выдано в связи с тем, что на устройствах с iOS по умолчанию установлена иностранная поисковая система. Чтобы изменить настройки и выбрать российскую поисковую систему, пользователю необходимо вручную изменять настройки, что дискриминирует отечественных разработчиков.

Кроме того, Apple не исполнила требование о предустановке российского программного обеспечения на свои устройства, в частности национального мессенджера и отечественного магазина приложений.

Американская компания должна исполнить предупреждение до 15 июля, в противном случае ее ждет штраф в размере до 4 миллиардов рублей.

В ФАС также отметили, что уже несколько стран, в том числе входящие в БРИКС, также рассматривают заявления о дискриминационных действиях Apple.

Ранее Apple без предупреждения, в одностороннем порядке удалила из App Store приложения VK​​​. Компания объяснила такой шаг санкциями, однако бывший пресс-секретарь Павла Дурова Георгий Лобушкин заявлял, что VK нет в санкционных списках США.