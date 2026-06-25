Суд оштрафовал Apple на 500 тыс. рублей за повторное нарушение законов РФ

Apple оштрафована на 500 тысяч рублей за повторное нарушение законодательства РФ Суд оштрафовал Apple на 500 тыс. рублей за повторное нарушение законов РФ

Москва25 июн Вести.Мировой судья Таганского района признал американскую корпорацию Apple виновной в повторном нарушении российского законодательства и присудил ей штраф в размере 500 тыс. рублей. Об этом сообщили в Мосгорсуде.

Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 13.31 КоАП РФ (Повторное неисполнение обязанностей организатором распространения информации в сети "Интернет").

Apple Inc назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 500 тыс. рублей говорится в сообщении

Ранее из магазина приложений App Store исчезли сервисы экосистемы VK, включая "VK Видео", "VK Музыку", "VK Мессенджер", "Одноклассники", "Дзен", а также основное приложение VK.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские профильные ведомства намерены связаться с компанией Apple для получения разъяснений по поводу удаления из App Store сервисов VK.