Москва25 июнВести.Мировой судья Таганского района признал американскую корпорацию Apple виновной в повторном нарушении российского законодательства и присудил ей штраф в размере 500 тыс. рублей. Об этом сообщили в Мосгорсуде.
Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 13.31 КоАП РФ (Повторное неисполнение обязанностей организатором распространения информации в сети "Интернет").
Apple Inc назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 500 тыс. рублейговорится в сообщении
Ранее из магазина приложений App Store исчезли сервисы экосистемы VK, включая "VK Видео", "VK Музыку", "VK Мессенджер", "Одноклассники", "Дзен", а также основное приложение VK.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские профильные ведомства намерены связаться с компанией Apple для получения разъяснений по поводу удаления из App Store сервисов VK.