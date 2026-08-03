Москва3 авгВести.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против американской корпорации Apple. Причина — отсутствие предустановленных российских приложений на устройствах с IOS.
Компания не исполнила предупреждение ФАС России в части предустановки на устройствах с операционной системой iOS (iPhone, iPad) национального мессенджера и отечественного магазина приложенийсообщает ФАС
Речь идет о мессенджере MAX и RuStore. Ранее регулятор выдал предупреждение Apple о необходимости устранить дискриминационные условия для российских приложений.
Эксперты дали прогноз о последствиях для Apple за игнорирование требований ФАС.