ФАС возбудила дело против "Русала" из-за цен на алюминий ФАС возбудила дело против группы "Русал" из-за цен на алюминий

Москва15 июл Вести.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении группы "Русал" из-за неисполнения предупреждения о корректировке цен на алюминий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ФАС, ранее служба потребовала исключить из договоров на поставку алюминия положения, из-за которых цены для российских потребителей превышали экспортные.

После выдачи предупреждения группа дважды ходатайствовала о продлении срока его исполнения, однако так и не выполнила требования службы. В связи с этим ФАС России возбудила в отношении компании антимонопольное дело по признакам навязывания невыгодных условий российским переработчикам говорится в сообщении

Отмечается, что в случае, если нарушения подтвердятся, на "Русал" может быть наложен оборотный штраф.