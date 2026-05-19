ФАС возбудила дело против „Нижфарм" из‑за цен на препарат „Эдарби"

Москва19 мая Вести.В отношении фармкомпании “Нижфарм” возбуждено дело за установление монопольно высокой цены на препарат для снижения артериального давления ”Эдарби”. Об этом сообщает пресс-служба ФАС России.

Фармпроизводитель необоснованно повысил отпускные цены на препарат на 19-28% (в зависимости от дозировки). При этом себестоимость снижалась, а темпы роста прибыли значительно превысили рост расходов на производство говорится в сообщении

Если вина компании будет доказана, то “Нижфарм” грозит штраф в соответствии с КоАП РФ либо возврат в бюджет незаконно полученного дохода.