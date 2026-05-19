Москва19 маяВести.В отношении фармкомпании “Нижфарм” возбуждено дело за установление монопольно высокой цены на препарат для снижения артериального давления ”Эдарби”. Об этом сообщает пресс-служба ФАС России.
Фармпроизводитель необоснованно повысил отпускные цены на препарат на 19-28% (в зависимости от дозировки). При этом себестоимость снижалась, а темпы роста прибыли значительно превысили рост расходов на производствоговорится в сообщении
Если вина компании будет доказана, то “Нижфарм” грозит штраф в соответствии с КоАП РФ либо возврат в бюджет незаконно полученного дохода.