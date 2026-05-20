ФАС предложила сократить число посредников на рынке рыбы, чтобы сдержать цены

Москва20 мая Вести.Федеральная антимонопольная служба России предложила сделать ценообразование на рынке рыбной продукции более прозрачным, сообщило ведомство на официальном сайте.

ФАС выдвинула эту инициативу после анализа оптовых цен крупных рыбодобывающих компаний на самые востребованные виды рыбной продукции.

По мнению службы, для сдерживания изменения цен необходима оптимизация цепочки поставок за счет сокращения числа посредников между этапами добычи, переработки и продажи говорится в заявлении

Ранее ФАС возбудила дело против фармацевтической кампании "Нижфарм" за монопольно высокие цены на препарат для снижения артериального давления "Эдарби".

Ведомство подчеркнуло, что повышение стоимости препарата произошло на фоне снижения себестоимости и значительном превышении доходов над расходами.