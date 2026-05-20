Москва20 маяВести.Федеральная антимонопольная служба России предложила сделать ценообразование на рынке рыбной продукции более прозрачным, сообщило ведомство на официальном сайте.
ФАС выдвинула эту инициативу после анализа оптовых цен крупных рыбодобывающих компаний на самые востребованные виды рыбной продукции.
По мнению службы, для сдерживания изменения цен необходима оптимизация цепочки поставок за счет сокращения числа посредников между этапами добычи, переработки и продажиговорится в заявлении
Ранее ФАС возбудила дело против фармацевтической кампании "Нижфарм" за монопольно высокие цены на препарат для снижения артериального давления "Эдарби".
Ведомство подчеркнуло, что повышение стоимости препарата произошло на фоне снижения себестоимости и значительном превышении доходов над расходами.