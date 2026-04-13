ФСБ задержала троих трейдеров за манипуляции с акциями через Telegram-каналы

Москва13 апр Вести.Уголовное дело возбудили в отношении компании, продававшей акции по искусственно завышенной цене. Об этом СК России сообщает в MAX.

По данным ведомства, организация PFL Advisors использовала стратегию Pump & Dump: акции скупались, а затем продавались по завышенной цене.

Главным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело в отношении организованной группы из компании PFL Advisors, осуществлявшей манипулирование рынком акций на Московской Бирже (ч. 2 ст. 185.3 УК РФ) говорится в сообщении СК

В ведомстве установили трех фигурантов, причастных к преступлению. По данным СК, они вместе с другими лицами совершали операции с акциями и депозитарными расписками 19 крупных российских компаний.

Совершив покупку, злоумышленники публиковали в своих Telegram-каналах («РынкиДеньгиВласть | РДВ», «Волк с Мосбиржи», «Сигналы РЦБ») информацию о привлекательности этих ценных бумаг, а затем продавали их по более высокой цене. Таким образом, им удалось совершить более 55 тыс. незаконных сделок.

При обыске у фигурантов изъяли важные для расследования предметы и документы, а также ценности на сумму более трех миллионов рублей. Всех троих задержали сотрудники ФСБ России.