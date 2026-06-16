ФАС возбудила дело против трех компаний на топливном рынке

ФАС заподозрила трех нефтетрейдеров в картельном сговоре ФАС возбудила дело против трех компаний на топливном рынке

Москва16 июн Вести.Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компаний "Солид-товарные рынки", "Агроторг ЮГ" и "Хансел". Об этом говорится в сообщении ФАС России.

По данным ведомства, основания для возбуждения дела были выявлены в ходе внеплановых выездных проверок участников топливного рынка.

В действиях компаний обнаружены признаки антиконкурентного соглашения с целью получения дохода в особо крупном размере в результате регулярной перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам отметили в ФАС

В службе считают, что действия нефтетрейдеров могли повлиять на изменение стоимости топлива. По версии ведомства, компании координировали свои действия при заключении сделок на биржевых торгах.

Как сообщили в ФАС, организации систематически выкупали весь объем топлива, выставленного на биржу, что ограничивало возможность приобретения нефтепродуктов другими добросовестными участниками рынка.

В случае установления вины компаниям грозят административные штрафы по статье 14.32 КоАП РФ.

Ранее, в феврале, ФАС сообщала о проведении внеплановых проверок участников топливного рынка.