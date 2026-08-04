ФАС в 2026 году возбудила 37 дел в отношении участников топливного рынка РФ

ФАС возбудила более 35 дел в отношении участников топливного рынка РФ ФАС в 2026 году возбудила 37 дел в отношении участников топливного рынка РФ

Москва4 авг Вести.ФАС России совместно с территориальными органами возбудила в 2026 году 37 дел в отношении некоторых нефтяных компаний, а также независимых участников рынка нефтепродуктов. Кроме того, служба выдала почти 60 предупреждений хозяйствующим субъектам по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС.

Возбуждены в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов 37 дел, выдано 59 предупреждений хозяйствующим субъектам по признакам нарушения антимонопольного законодательства привели в ФАС данные на 4 августа

Ранее 4 августа стало известно, что региональные подразделения ФАС возбудили дела, а также вынесли предупреждения операторам АЗС на Алтае, в Красноярском крае, Брянской, Оренбургской, Нижегородской и Херсонской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).