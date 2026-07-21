Против нефтяных компаний и независимых участников рынка ФАС возбудила 15 дел

ФАС возбудила 15 дел против участников топливного рынка Против нефтяных компаний и независимых участников рынка ФАС возбудила 15 дел

Москва21 июл Вести.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила 15 дел в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что хозяйствующим субъектам выдано 38 предупреждений.

ФАС России совместно с территориальными органами возбуждены в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов 15 дел отмечается в сообщении

14 июля в регионах ФАС выдало предупреждение 14 топливным компаниям в рамках контроля ситуации с ценообразованием на бензин и дизтопливо.