Москва21 июлВести.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила 15 дел в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что хозяйствующим субъектам выдано 38 предупреждений.
ФАС России совместно с территориальными органами возбуждены в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов 15 делотмечается в сообщении
14 июля в регионах ФАС выдало предупреждение 14 топливным компаниям в рамках контроля ситуации с ценообразованием на бензин и дизтопливо.