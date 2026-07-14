Москва14 июл Вести.В регионах Управление Федеральной антимонопольной службы выдало предупреждение ряду топливных компаний, сообщает пресс-служба ведомства.

Кировское УФАС направило предупреждение ООО "Чепецкнефтепродукт", ООО "Лузская нефтебаза" и ООО "Кильмезьнефтепродукт" из-за изменениея цен на бензин и дизельное топливо, которые реализуются на АЗС под брендом "Движение".

Удмуртское УФАС установило признаки нарушения Закона о защите конкуренции у ООО "Петросервис". Компания изменила цены на дизельное топливо, которое поставляется аграриям.

Саратовское УФАС направило ООО "Трансгруз" (сеть АЗС "Феникс") и ООО "АльфаТЭК" (сеть АЗС "Залив") предупреждения в связи с изменением цен бензин.

Краснодарское УФАС направило предупреждения ряду сетей, среди которых ООО МХО "Рассвет» (АЗС под коммерческим обозначением "Уфимнефть"), ООО "Крымэнергоресурс" (АЗС "Атан"), ООО "Ветлан" (АЗС "Степная") и другие.

Нижегородское УФАС выдало предупреждение индивидуальному предпринимателю, осуществляющему реализацию топлива на АЗС под брендом "ESCO" и "Газпромнефти" из-за изменения цен на бензин АИ-92 и АИ-95.

Служба продолжает контролировать ситуацию с ценообразованием на бензин и дизтопливо.