ФАС начала возбуждать дела против продавцов бензина и топлива ФАС возбудила дела против шести независимых сетей АЗС

Москва6 июл Вести.Территориальные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) начали принимать меры в отношении некоторых мелкооптовых продавцов бензина и топлива. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении шести независимых участников рынка, которые реализуют бензин и дизтопливо через свои сети АЗС говорится в сообщении

Уточняется, что в список фигурантов попали ООО "Аист", "Топливный синдикат", "Серпуховнефтепродуктсервис", "Витаойл", "Элегант" и один индивидуальный предприниматель.

Вместе с тем, УФАС в Саратове выдало предупреждение компании "Алькорр", работающей под брендом "Торэко" из-за изменения стоимости АИ-92 и АИ-95 на их станциях.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка бензином и дизельным топливом, а также на поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов.