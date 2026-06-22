Маркетплейс - не заправка: ФАС запретила публикацию объявлений о продаже бензина ФАС запретила публиковать объявления о продаже бензина на маркетплейсах

Москва22 июн Вести.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ совместно с цифровыми платформами "Авито", Ozon и Wildberries работает над предотвращением спекулятивной продажи топлива, сообщили в ведомстве.

Сообщается, что "Авито" временно скрыл действующие объявления до внесения правок в правила в этой категории. Платформы Ozon и Wildberries пошли дальше и полностью запретили продажу автомобильного топлива. Создать объявление для такого товара не получится - уже на этапе модерации они будут заблокированы.

В ФАС напомнили, что работа по проверке экономической обоснованности стоимости нефтепродуктов, включая транспортировку, хранение и сбыт, идет на постоянной основе, а нарушения влекут за собой оперативное реагирование. Кроме того, в службе сообщили о внеплановых проверках оптовых компаний, которые проводились для выявления возможного сговора на биржевых торгах.

Ранее ФАС обещала проверить обоснованность изменения стоимости бензина и дизеля сети АЗС "Трасса".