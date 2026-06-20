"Авито" будет бороться с перекупщиками топлива "Авито" начнет скрывать объявления о перепродаже бензина

Москва20 июн Вести.Интернет-сервис "Авито" начнет скрывать объявления о перепродаже топлива, чтобы бороться со спекулянтами. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Кроме того, "Авито" может ввести полный запрет на определенные действия.

Все объявления по перепродаже бензина на "Авито" будут скрыты в ближайшее время во избежание спекуляций на товары первой необходимости. Правило вступило в силу, модерация запущена отметили в пресс-службе

Ранее Федеральная антимонопольная служба РФ направила сетям АЗС "Нефтемагистраль" и "Трасса" запрос о ценах на топливо.

Между тем вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуация с обеспечением внутреннего рынка топливом находится на постоянном контроле Министерства энергетики. Все решения направлены на то, чтобы не допустить дисбаланса, добавил Новак.