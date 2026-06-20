Москва20 июнВести.Интернет-сервис "Авито" начнет скрывать объявления о перепродаже топлива, чтобы бороться со спекулянтами. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Кроме того, "Авито" может ввести полный запрет на определенные действия.
Все объявления по перепродаже бензина на "Авито" будут скрыты в ближайшее время во избежание спекуляций на товары первой необходимости. Правило вступило в силу, модерация запущенаотметили в пресс-службе
Ранее Федеральная антимонопольная служба РФ направила сетям АЗС "Нефтемагистраль" и "Трасса" запрос о ценах на топливо.
Между тем вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуация с обеспечением внутреннего рынка топливом находится на постоянном контроле Министерства энергетики. Все решения направлены на то, чтобы не допустить дисбаланса, добавил Новак.