Москва1 июлВести.Интернет-ресурсы, на которых якобы автомобилисты делятся информацией о наличии топлива на АЗС, могут представляться опасность, связанную с незаконным сбором персональных данных, и манипулировать недостоверными сведениями. Об этом предупредило Минэнерго РФ.
В сообщении в Telegram-канале ведомства отмечается, что рост активности таких онлайн-сервисов зафиксирован с конца июня.
Специалисты обращают внимание, что подобные ресурсы могут представлять угрозу, связанную с незаконным сбором персональных данных... Также отмечаются манипуляции данными о наличии топлива на заправках.отметили в ведомстве
В министерстве подчеркнули, что оно на постоянной основе ведет мониторинг ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов и координирует меры по обеспечению его устойчивости.