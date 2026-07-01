Минэнерго предупредило о небезопасности онлайн-ресурсов о наличии топлива на АЗС

Минэнерго предупредило об опасности ресурсов с данными о наличии топлива на АЗС Минэнерго предупредило о небезопасности онлайн-ресурсов о наличии топлива на АЗС

Москва1 июл Вести.Интернет-ресурсы, на которых якобы автомобилисты делятся информацией о наличии топлива на АЗС, могут представляться опасность, связанную с незаконным сбором персональных данных, и манипулировать недостоверными сведениями. Об этом предупредило Минэнерго РФ.

В сообщении в Telegram-канале ведомства отмечается, что рост активности таких онлайн-сервисов зафиксирован с конца июня.

Специалисты обращают внимание, что подобные ресурсы могут представлять угрозу, связанную с незаконным сбором персональных данных... Также отмечаются манипуляции данными о наличии топлива на заправках. отметили в ведомстве

В министерстве подчеркнули, что оно на постоянной основе ведет мониторинг ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов и координирует меры по обеспечению его устойчивости.