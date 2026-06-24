Портал с данными о наличии топлива на АЗС заработал в Калужской области

В Калужской области заработал портал мониторинга наличия топлива на АЗС Портал с данными о наличии топлива на АЗС заработал в Калужской области

Москва24 июн Вести.В среду, 24 июня, начал работу портал с данными о наличии топлива на АЗС, сообщил в мессенджере MAX губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Поручение о создании такого ресурса глава региона дал Министерству цифрового развития накануне.

На Геопортале40 на карте региона – вся актуальная информация по заправкам опорной сети: какие марки и виды топлива на каких АЗС в наличии говорится в заявлении руководителя субъекта

Владислав Шапша отметил, что порталом уже можно пользоваться, однако для полной отладки функционирования системы потребуется некоторое время.

По словам губернатора, данные о топливе появляются на портале в онлайн-режиме.