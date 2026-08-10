Москва10 авгВести.В Калужской области и-за перебоев с топливом увеличилось количество жалоб от жителей. Губернатор регион Владислав Шапша сообщил в своем МАХ-канале о мерах по стабилизации ситуации.
Дал ряд поручений. Министерству конкурентной политики - продолжить работу с поставщиками по налаживанию логистики поставок топлива, чтобы регион получал необходимые объемы. Главам муниципалитетов – вести оперативный мониторинг наличия бензина и ДТ на заправкахговорится в сообщении
Кроме того, по информации губернатора, на региональном портале "Сервис проверки наличия топлива на АЗС" можно увидеть заправки, на которых есть бензин.