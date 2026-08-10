В Калужской области обозначены меры стабилизации топливного кризиса Власти Калужской области борются с топливным дефицитом

Москва10 авг Вести.В Калужской области и-за перебоев с топливом увеличилось количество жалоб от жителей. Губернатор регион Владислав Шапша сообщил в своем МАХ-канале о мерах по стабилизации ситуации.

Дал ряд поручений. Министерству конкурентной политики - продолжить работу с поставщиками по налаживанию логистики поставок топлива, чтобы регион получал необходимые объемы. Главам муниципалитетов – вести оперативный мониторинг наличия бензина и ДТ на заправках говорится в сообщении

Кроме того, по информации губернатора, на региональном портале "Сервис проверки наличия топлива на АЗС" можно увидеть заправки, на которых есть бензин.