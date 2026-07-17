Москва17 июлВести.Власти Челябинской области намерены усилить контроль за ситуацией с топливом в регионе на фоне сохраняющихся очередей на АЗС. Соответствующее поручение в ходе совещания дал губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба правительстве региона в Telegram-канале.
Необходимо ежедневно видеть ситуацию по каждой сети: количество работающих АЗС, остатки топлива, объемы реализации, число бензовозов на линии, динамику поставок по видам топлива. Только в этом случае можно своевременно реагировать и принимать эффективные мерыотметил Текслер
Для стабилизации ситуации специалисты будут патрулировать наиболее загруженные АЗС в регионе, также решается вопрос об увеличении числа бензовозов и прорабатывается механизм поддержки независимых операторов.
Приоритет по обеспечению топливом – у экстренных и коммунальных служб.