Власти Ярославской области и ФАС проконтролируют ситуацию с ценами на топливо Евраев пообещал проконтролировать ценообразование топлива в Ярославской области

Москва26 июн Вести.Власти Ярославской области вместе с Федеральной антимонопольной службой проконтролируют ситуацию с ценами на топливо. Об этом сообщил в MAX губернатор региона Михаил Евраев.

Он рассказал о создании регионального штаба, который поможет не допустить перебоев с топливом на заправках. По его словам, объем продаж бензина за последние дни вырос в 3-4 раза из-за ажиотажа, и поставщики начали перестраивать логистику, чтобы ускорить поставки.

Совместно с Федеральной антимонопольной службой проведем работу по контролю за ценообразованием на рынке топлива говорится в сообщении Евраева

Губернатор также сообщил, что власти и топливные компании будут помогать небольшим заправочным станциям, которые закупают топливо у крупных поставщиков. Они смогут начать сотрудничество с новыми поставщиками, чтобы обеспечить бесперебойную работу.