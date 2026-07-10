Москва10 июлВести.На территории Ярославской области сохраняется сложная ситуация с топливом, сообщил в MAX губернатор Михаил Евраев.
По словам главы региона, в настоящее время есть два основных фактора, которые создают дополнительную нагрузку на автозаправочные станции области.
Во-первых, в соседних регионах топлива практически нет, и жители этих регионов приезжают заправляться именно к намговорится в заявлении губернатора
Кроме того, в летний сезон Ярославскую область посещает большое количество людей, часть транспорта следует транзитом. Все это увеличивает спрос на бензин.
Михаил Евраев подчеркнул, что Ярославский нефтеперерабатывающий завод входит в крупный федеральный холдинг и распределение топлива идет на федеральном уровне.
Мы часть страны, и то, что по многим другим регионам ситуация значительно хуже нашей, сказывается и на нас тоженаписал губернатор Михаил Евраев
Руководитель субъекта подчеркнул, что власти Ярославской области находятся на связи с федеральным оперативным штабом и работают над тем, чтобы в регион направлялись максимально возможные объемы топлива.