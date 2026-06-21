Евраев: поставки топлива в Ярославскую область будут увеличены В Ярославскую область организуют дополнительные поставки топлива

Москва21 июн Вести.В малые и отдаленные населенные пункты Ярославской области на АЗС будут организованы дополнительные поставки топлива. Об этом губернатор региона Михаил Евраев сообщил в MAX.

Продолжаем работать над увеличением поставок топлива в Ярославскую область. Проведены переговоры со всеми основными поставщиками, работающими в регионе: компаниями "Роснефть", "Газпромнефть", "Лукойл", "Татнефть" и другими заявил глава региона

Евраев подтвердил, что достигнута договоренность о дополнительных отгрузках на заправках не только крупных городов, но и небольших населенных пунктов. Например, таких, как Брейтово.

Ранее Евраев обратился к жителям с просьбой не верить слухам о проблемах с обеспечением топливом в области и отметил, что ситуация под контролем.