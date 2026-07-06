Москва6 июлВести.В Ставропольский край направлены дополнительные объемы топлива, чтобы восполнить его запасы, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
Сейчас в пути более 5 тысяч тонн АИ-92, 6,5 тысячи тонн АИ-95 и 6 тысяч тонн дизельного топливанаписал он в мессенджере MAX
Это поможет выравниванию ситуации на АЗС, подчеркнул Владимиров.
Что касается региональных ограничений на отпуск топлива, губернатор отметил, что пока такие меры излишни – достаточно действующих ограничений, которые уже введены отдельными сетями АЗС.
Он поручил держать на особом контроле вопрос обеспечения топливом транспорта экстренных служб, правоохранительных органов и сельхозпроизводителей.
Сейчас идет уборочная кампания, и аграрии должны быть обеспечены горюче-смазочными материалами в полном объемеуказал Владимиров
Поставки топлива будет ежедневно контролировать краевой Минпром, а ситуацию с обеспечением аграриев – Минсельхоз. Все необходимые решения будут приниматься оперативно, заверил губернатор.