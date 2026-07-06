На Ставрополье везут дополнительно 17,5 тысячи тонн топлива Ставропольский край получит дополнительно 17,5 тысячи тонн бензина и дизтоплива

Москва6 июл Вести.В Ставропольский край направлены дополнительные объемы топлива, чтобы восполнить его запасы, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Сейчас в пути более 5 тысяч тонн АИ-92, 6,5 тысячи тонн АИ-95 и 6 тысяч тонн дизельного топлива написал он в мессенджере MAX

Это поможет выравниванию ситуации на АЗС, подчеркнул Владимиров.

Что касается региональных ограничений на отпуск топлива, губернатор отметил, что пока такие меры излишни – достаточно действующих ограничений, которые уже введены отдельными сетями АЗС.

Он поручил держать на особом контроле вопрос обеспечения топливом транспорта экстренных служб, правоохранительных органов и сельхозпроизводителей.

Сейчас идет уборочная кампания, и аграрии должны быть обеспечены горюче-смазочными материалами в полном объеме указал Владимиров

Поставки топлива будет ежедневно контролировать краевой Минпром, а ситуацию с обеспечением аграриев – Минсельхоз. Все необходимые решения будут приниматься оперативно, заверил губернатор.