Поставки топлива на крупные сетевые АЗС в Тульской области осуществляются штатно

Губернатор Тульской области рассказал о ситуации с поставками топлива в регион Поставки топлива на крупные сетевые АЗС в Тульской области осуществляются штатно

Москва19 июн Вести.Поставки топлива на крупные сетевые АЗС Тульской области осуществляются штатно, однако на отдельных заправках возможны кратковременные перебои, связанные с логистикой и повышенным спросом. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Миляев.

Отмечается, что в Тульской области ведется ежедневный мониторинг ситуации с обеспечением автомобильным топливом.

Поставки топлива в регион осуществляются в штатном режиме на крупные сетевые АЗС. На отдельных автозаправочных станциях возможны кратковременные перебои, связанные с логистикой доставки и повышенным спросом населения, однако по мере прибытия бензовозов запасы оперативно пополняются написал Миляев в своем канале в мессенджере МАХ

Он также добавил, что текущая ситуация не повлияла на действующую ценовую политику — рост цен на топливо на сетевых АЗС не зафиксирован.

По информации компании Роснефть, на сетевых АЗС сформирован запас топлива. Поставки идут регулярно, а на заправках есть необходимые объемы топлива.

В муниципальных образованиях фиксируются случаи отсутствия отдельных марок топлива на несетевых (частных) автозаправочных станциях подчеркнул губернатор

Все экстренные, коммунальные и социальные службы, а также службы жизнеобеспечения обладают топливом в полном объеме.

Ситуация находится на контроле властей.

По фактам роста цен на автомобильное топливо будет привлекаться Управление Федеральной антимонопольной службы по Тульской области, заключил Миляев