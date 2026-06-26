В Липецкой области улучшилась ситуация с поставками топлива на АЗС

В Липецкой области отмечают положительную динамику с поставками топлива на АЗС В Липецкой области улучшилась ситуация с поставками топлива на АЗС

Москва26 июн Вести.Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил улучшение ситуации с поставками топлива на автозаправки региона. Об этом он сообщил в мессенджере MAX по итогам заседания оперативного штаба.

По его словам, "Лукойл" и "Роснефть" увеличили число бензовозов, в связи с чем топливо появилось на АЗС, которые несколько дней не работали.

Глава региона отметил, что сложности у операторов АЗС пока сохраняются, но динамика явно положительная: больше машин, больше рейсов, больше топлива.

Сейчас видим конкретные изменения: больше бензовозов, больше рейсов, больше топлива на заправках. Важно, чтобы эту динамику поддержали все участники рынка написал Игорь Артамонов

Он подчеркнул, что власти держат ситуацию на контроле и помогают компаниям решать возникающие вопросы.

Региональная прокуратура и Федеральная антимонопольная служба следят за ростом цен. Заместитель прокурора области объявил предостережения руководителям сетей АЗС о недопустимости нарушений в ценообразовании.

Режим отпуска бензина пока продлен. Если положительная динамика сохранится, ограничения пересмотрят.