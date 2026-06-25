Губернатор Артамонов сообщил о проблемах с бензовозами в Липецкой области

Артамонов: операторам АЗС в Липецкой области не хватает бензовозов Губернатор Артамонов сообщил о проблемах с бензовозами в Липецкой области

Москва25 июн Вести.Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов привел последние данные о ситуации с топливом на территории региона.

Как следует из сообщения главы субъекта, опубликованного в мессенджере MAX, в настоящее время проблемным моментом является количество бензовозов, находящихся в распоряжении операторов автозаправочных станций.

В обычном режиме, даже с учетом летнего роста потребления, по словам операторов, этого парка хватало. Но сейчас спрос вырос резко, и компании не успевают так быстро довозить топливо на заправки говорится в публикации

Губернатор выразил готовность оказать содействие операторам АЗС, в том числе – в поиске дополнительных бензовозов, взаимодействии с перевозчиками и организации подвоза топлива на заправки.

Игорь Артамонов отметил, что в ближайшее время по этому вопросу ожидается прогресс с "Роснефтью".

Ранее в Липецкой области ввели ограничения на продажу бензина. Они будут действовать до 28 июня.