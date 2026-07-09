Москва9 июл Вести.Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился к руководству компаний "Лукойл", "Роснефть" и "Газпромнефть" с призывом принять меры по увеличению поставок бензина в регион. Об этом он сообщил в мессенджере MAX.

Обращаюсь к руководству крупнейших топливных компаний. Прошу незамедлительно принять меры по увеличению поставок бензина в Липецкую область, обеспечить прозрачное взаимодействие с региональным оперативным штабом написал Игорь Артамонов

Глава региона подчеркнул, что ситуация с дефицитом топлива остается крайне напряженной: закрываются заправки, люди сутками стоят в очередях. Он потребовал от компаний честного информирования о реальных объемах поставок и предупреждения о срывах.

Артамонов отметил, что регион делает все возможное для стабилизации обстановки, но в одиночку справиться не сможет. Он призвал нефтяников обеспечить прозрачное взаимодействие с региональным штабом, поскольку речь идет не просто о комфорте автомобилистов, а о работе оперативных служб, уборочной кампании и безопасности.