Артамонов сообщил об осложнении ситуации с бензином в Липецкой области

Артамонов: ситуация на АЗС с бензином в Липецкой области стала сложнее Артамонов сообщил об осложнении ситуации с бензином в Липецкой области

Москва6 июл Вести.Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов привел последние данные о ситуации с топливом на территории региона.

Как сообщил глава субъекта, за несколько последних дней ситуация с бензином на автозаправочных станциях осложнилась. В особенности это относится к бензину АИ-95.

Основная причина – сбои в работе заводов, производящих топливо. Из-за этого ряд операторов, работающих в регионе, столкнулся с трудностями при поставках бензина в Липецкую область написал Игорь Артамонов в своем канале в мессенджере MAX

Губернатор отметил, что это, в частности, касается, сетей "Лукойл" и "Тебойл": большая часть их АЗС в Липецкой области в настоящий момент фактически не работает.

По словам Артамонова, по этой причине дополнительная нагрузка легла на другие автозаправочные станции, в том числе сети "Роснефти". В компании заверили, что сейчас имеются запасы топлива и бензовозы для его транспортировки, однако массовый переход автомобилистов с одной сети на другую приводит к быстрому исчерпанию топлива на АЗС.

Руководитель региона также поблагодарил водителей, которые заправляют транспорт только по необходимости, и тех, кто отказался от ежедневных поездок на автомобиле.

Он подчеркнул, что в областном правительстве и подведомственных организациях уже свели к минимуму все служебные поездки и выполняют их только по острой необходимости.