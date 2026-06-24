Губернатор Гусев рассказал о ситуации с топливом в Воронежской области

Ажиотаж и логистика: Гусев рассказал о ситуации с топливом в Воронежской области Губернатор Гусев рассказал о ситуации с топливом в Воронежской области

Москва24 июн Вести.Губернатор Воронежской области Александр Гусев привел последние данные о ситуации с топливом на территории региона.

По данным руководителя субъекта, бензин марки АИ 92, АИ 95 и дизельное топливо есть в наличии более чем на 80% автозаправочных станций. Всегда мониторинг ведется на 200 АЗС.

По данным представителей двух крупнейших федеральных сетей, проблемы с наличием топлива на конкретных АЗС носят временный характер говорится в заявлении, опубликованном в мессенджере MAX

Проблемы вызваны ажиотажным спросом, при котором содержимое бензовоза раскупается за два часа, и ряде случаев – логистическими вопросами. При этом, на всех автозаправочных станциях остается резервный запас горючего для автомобилей специальных служб.

Александр Гусев подчеркнул, что логистические проблемы уже решают: вечером 23 июня начался завоз топлива на часть АЗС, где возник дефицит популярных марок топлива.

Кроме того, в Воронежской области продолжают действовать ограничения на продажу топлива. Одна из федеральных сетей продает не более 30 литров бензина или не более 60 литров "дизеля" на один автомобиль. Другая федеральная сеть заправляет транспортные средства без ограничений, однако там действует запрет на использование канистр.