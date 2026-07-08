35 вагонов-цистерн с бензином следуют в Архангельскую область

В Архангельскую область идут 35 цистерн с бензином марок АИ-92 и АИ-95 35 вагонов-цистерн с бензином следуют в Архангельскую область

Москва8 июл Вести.В Архангельской области на АЗС действуют ограничения на отпуск топлива, в регион дополнительно направлено 35 цистерн с бензином, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Сейчас в Архангельскую область направлено 35 вагонов-цистерн с бензином марок АИ-92 и АИ-95. Прибытие первых семи вагонов ожидаем уже сегодня написал он в мессенджере MAX

На данный момент в Архангельской области работают 102 АЗС. Деятельность 29 заправок, которые принадлежат в основном представителям малого бизнеса, приостановлена, поскольку они не могут приобрести топливо на бирже. Дефицита дизельного топлива на АЗС нет.

В регионе создан оперативный штаб, который ежедневно контролирует поставки топлива и координирует работу всех ответственных служб. Он продолжает круглосуточный мониторинг ситуации.