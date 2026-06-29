Москва29 июнВести.На нескольких автозаправочных станциях в Новосибирской области приостановлена реализация бензина физическим лицам. Об этом сообщает "Интерфакс", приводящий слова и.о. главы Минпромторга региона Дениса Рягузова.
При этом он подчеркнул, что в целом никаких проблем с заправкой нет.
На отдельных автозаправочных станциях в соответствии с напряженным режимом отпуск приостановлен физическим лицамзаявил он
Также Рягузов отметил, что в настоящее время отрабатывается заправка по долгосрочным контрактам, а также муниципальным и государственным заказам.
Уточняется, что теперь малым сетям АЗС необходимо помочь с восстановлением поставок. Сделать это предлагается в ручном режиме.