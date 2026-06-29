Несколько АЗС в Новосибирской области прервало продажу топлива физлицам

В Новосибирской области ряд АЗС приостановил продажу бензина физлицам Несколько АЗС в Новосибирской области прервало продажу топлива физлицам

Москва29 июн Вести.На нескольких автозаправочных станциях в Новосибирской области приостановлена реализация бензина физическим лицам. Об этом сообщает "Интерфакс", приводящий слова и.о. главы Минпромторга региона Дениса Рягузова.

При этом он подчеркнул, что в целом никаких проблем с заправкой нет.

На отдельных автозаправочных станциях в соответствии с напряженным режимом отпуск приостановлен физическим лицам заявил он

Также Рягузов отметил, что в настоящее время отрабатывается заправка по долгосрочным контрактам, а также муниципальным и государственным заказам.

Уточняется, что теперь малым сетям АЗС необходимо помочь с восстановлением поставок. Сделать это предлагается в ручном режиме.