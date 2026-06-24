В Новосибирской области действуют ограничения в 40 литров бензина на машину

Ограничения в 40 литров бензина на машину действуют в Новосибирской области В Новосибирской области действуют ограничения в 40 литров бензина на машину

Москва24 июн Вести.В Новосибирской области прошло заседание оперштаба с участниками топливного рынка, на котором обсудили ситуацию с топливообеспечением, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона в MAX.

Отмечается, что за прошедшие сутки все сети АЗС на территории области стабильно отпускали топливо розничным покупателям, однако на фоне введения ограничения на отпуск в соседних регионах фиксируется повышение спроса на ГСМ.

В этой связи владельцам сетей АЗС при риске образования дефицита топлива рекомендовано ввести ограничения на отпуск нефтепродуктов за одну покупку.

Рекомендуемые параметры … на одну транзакцию на трассовых АЗС составляют бензин 40 литров и дизель 200 литров. На остальных АЗС региона – 40 и 80 литров соответственно сказано в сообщении

При этом для заправки домашнего инструмента и техники допускается отгрузка топлива в канистры объемом не менее 10 литров. Ситуация находится на контроле правительства Новосибирской области.